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"Возьму сок, а вы – пиво". Форвард Пармы извинился перед фаном: он попал в него мячом и сбил пенное
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На разминке перед матчем 24-го тура Серии А с "Сассуоло", игрок "Пармы" Андреас Корнелиус отправил мяч в пиво болельщика, который стоял за воротами. Под аккомпанемент брызг и смеха толпы, разочарованный фанат принялся наблюдать за минимальной победой своей команды (1:0). Именно Андреас оформил голевую передачу на Жервиньо.
После матча пресс-служба "Пармы" выхватила этот момент и выпустила ролик, на котором Корнелиус извинился за эпизод, предложил встретиться и выпить вместе:
"Привет, это персональное видео для фаната, в которого я попал во время разминки перед игрой с "Сассуоло". Прежде всего, прошу прощения, и, конечно же, я оплачу напиток. Мы можем встретиться и выпить вместе, только я возьму яблочный сок, а вы – пиво".
Tifoso crociato che eri sugli spalti durante #SassuoloParma, e che prima della gara... ⚽????????????— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) February 18, 2020
Andreas #Cornelius ha un messaggio per te! ????⤵#NextchApter #ForzaParma pic.twitter.com/Kcgff2Ooi7