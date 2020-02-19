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"Возьму сок, а вы – пиво". Форвард Пармы извинился перед фаном: он попал в него мячом и сбил пенное

Италия
(2 голосов)

Интересные моменты футбола, которые делают его лишь красивее

"Возьму сок, а вы – пиво". Форвард Пармы извинился перед фаном: он попал в него мячом и сбил пенное
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На разминке перед матчем 24-го тура Серии А с "Сассуоло", игрок "Пармы" Андреас Корнелиус отправил мяч в пиво болельщика, который стоял за воротами. Под аккомпанемент брызг и смеха толпы, разочарованный фанат принялся наблюдать за минимальной победой своей команды (1:0). Именно Андреас оформил голевую передачу на Жервиньо.

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После матча пресс-служба "Пармы" выхватила этот момент и выпустила ролик, на котором Корнелиус извинился за эпизод, предложил встретиться и выпить вместе:

"Привет, это персональное видео для фаната, в которого я попал во время разминки перед игрой с "Сассуоло". Прежде всего, прошу прощения, и, конечно же, я оплачу напиток. Мы можем встретиться и выпить вместе, только я возьму яблочный сок, а вы – пиво".

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В статье: Андреас Корнелиус Парма
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Комментарии (3)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
19.02.2020 в 13:39
фразу не до конца напечатали, на самом деле он сказал : "...только я возьму яблочный сок, а вы – пиво... а потом поменяемся" :)
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Ten0N (Leopolis)
19.02.2020 в 12:49
Норм :)
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artas@ (Львів)
19.02.2020 в 12:42
хороший хід!
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