Серия А. Болонья вновь спасается в добавленное время

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Удинезе" 1:1

Голы: Паласио 90+2 - Окака 33

"Болонья": Да Коста, Томиясу, Данило, Бани, Мбайе, Поли (Джувара 82), Н. Домингес, Орсолини, Сков-Ольсен (Бальдурссон 58), Паласио, Барроу

"Удинезе": Муссо, Стригер-Ларсен, Бекао, Нуйтинк, Троост-Эконг, Сема (Зеегелаар 37), Мандрагора, Фофана (Уолас 64), Де Пауль, Окака, Лазанья (Яяло 81)

Предупреждения: Мбайе 51 - Де Пауль 51, Окака 84

На неделе Синиша Михайлович праздновал 51-летие. Впрочем, с подарком от игроков намечались проблемы. 0:3 дома от "Дженоа" после трех побед подряд оставил "Болонью" не только в недоумении и растерянности, но и без ряда игроков. В отчётном матче на скамье запасных не было ни одного полевого игрока, кому бы уже исполнился 21. "Удинезе" также страдал, набрал лишь два очка в последних пяти матчах, забил лишь один мяч в четырех. И в итоге встреча страдающих команд не излечила никого.

"Болонья" вроде бы доминировала. Но на самом деле с игры в первом тайме у обеих команд не получалось ничего. По одному плотному удару Де Пауля и Орсолини, отбитому вратарями, два неточных выстрела Барроу, безадресные забросы в штрафную, медленные скучные перепасовки. А со "стандарта" "Болонья", как и неделю тому, вновь пропустила первый гол. Де Пауль навесил штрафной, Окака замкнул головой. Таким образом, "россоблу" пропустили в 20-ом матче лиги подряд. На один меньше, чем антирекорд клуба (сезон 1954/55).

Во втором тайме ничего не изменилось. "Удинезе" не атаковал. "Болонья" большей частью перекатывала мяч, не находила решения. Разве что Орсолини с острого угла попал во вратаря. Постепенно даже стало казаться, что "Болонью" устраивает результат. Ведь скорости лишь падали. В концовке матча Орсолини не попал из хорошей позиции в 13-ти метрах от ворот. И все же хозяевам удался очередной поздний гол - вроде бы банальный заброс Томиясу сумел замкнуть Паласио, отпраздновавший 38-летие пятого февраля.

"Удинезе" не слишком отдаляется от зоны вылета, "Болонья" не слишком приближается к борьбе за Топ-6.