Матч Ювентус - Интер может пройти при пустых трибунах

Матч 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" — "Интер" может пройти без болельщиков, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, министерство здравоохранения Италии рекомендует провести встречу при пустом стадионе в связи с распространением коронавируса в стране. Ранее из-за эпидемии были перенесены более 40 матчей в низших лигах Италии, а также 4 встречи серии А.

Ранее сообщалось, что матч Интер – Лудогорец может быть отменён из-за коронавируса.

За последние дни в Италии резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 200 человек, 172 из них находятся в Ломбардии — районе Италии, столицей которого является Милан.