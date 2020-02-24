  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Матч Ювентус - Интер может пройти при пустых трибунах
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Ювентус - Интер может пройти при пустых трибунах

Италия
(1 голосов)

Все из-за коронавируса

Матч Ювентус - Интер может пройти при пустых трибунах
Новина українською

Матч 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" — "Интер" может пройти без болельщиков, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, министерство здравоохранения Италии рекомендует провести встречу при пустом стадионе в связи с распространением коронавируса в стране. Ранее из-за эпидемии были перенесены более 40 матчей в низших лигах Италии, а также 4 встречи серии А.

Ранее сообщалось, что матч Интер – Лудогорец может быть отменён из-за коронавируса.

За последние дни в Италии резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 200 человек, 172 из них находятся в Ломбардии — районе Италии, столицей которого является Милан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Technical
24.02.2020 в 17:00
Чомусь всі інші країни Європи змогли взяти під контроль захворюваність, а Італія - ні...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...