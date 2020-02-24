Айнтрахт готов отпустить Ребича в Милан за 40 миллионов евро

"Милан" хочет выкупить права на форварда Анте Ребича у "Айнтрахта", сообщает Tuttosport.

Итальянский клуб арендовал 26-летнего хорвата на два года в последний день летнего трансферного окна. В обратном направлении отправился форвард Андре Силва.

Однако стороны не прописали сумму возможного выкупа трансфера. Теперь команда из Франкфурта требует у "Милана" 40 миллионов евро. Часть этой суммы пойдет "Фиорентине"(от 30 до 50 процентов от следующей продажи футболиста в зависимости от суммы сделки).

В нынешнем сезоне Ребич записал в свой актив восемь голов и два голевых паса в 21 матче.