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Айнтрахт готов отпустить Ребича в Милан за 40 миллионов евро

Италия
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Анте может остаться в Италии

Айнтрахт готов отпустить Ребича в Милан за 40 миллионов евро
Новина українською

"Милан" хочет выкупить права на форварда Анте Ребича у "Айнтрахта", сообщает Tuttosport.

Итальянский клуб арендовал 26-летнего хорвата на два года в последний день летнего трансферного окна. В обратном направлении отправился форвард Андре Силва.

Однако стороны не прописали сумму возможного выкупа трансфера. Теперь команда из Франкфурта требует у "Милана" 40 миллионов евро. Часть этой суммы пойдет "Фиорентине"(от 30 до 50 процентов от следующей продажи футболиста в зависимости от суммы сделки).

В нынешнем сезоне Ребич записал в свой актив восемь голов и два голевых паса в 21 матче.

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В статье: Анте Ребич Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Милан Милан (Италия)
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