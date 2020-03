Руководство Интера пожертвовало 100 тысяч евро на исследование коронавируса

Миланский "Интер" оформил пожертвование больнице имени Сакко на сумму 100 тысяч евро. Данное пожертвование департаменту биомедицинских и клинических наук госпиталя позволит продолжить изучение коронавируса и более точно определять пути распространения болезни. Цитирует президента клуба Стивена Чжана испанское издание AS.

