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Руководство Интера пожертвовало 100 тысяч евро на исследование коронавируса
Руководство Интера пожертвовало 100 тысяч евро на исследование коронавируса
Миланский "Интер" оформил пожертвование больнице имени Сакко на сумму 100 тысяч евро. Данное пожертвование департаменту биомедицинских и клинических наук госпиталя позволит продолжить изучение коронавируса и более точно определять пути распространения болезни. Цитирует президента клуба Стивена Чжана испанское издание AS.
"Интер" неразрывно связан с городом Милан. С самого начала чрезвычайной ситуации с коронавирусом, мы с особым вниманием следили за развитием событий. Мы в клубе считаем своим долгом помочь больнице имени Сакко".
???? | RESEARCH— Inter (@Inter_en) March 4, 2020
FC Internazionale and Steven Zhang have made a donation to the L. Sacco Hospital's Department of Biomedical and Clinical Sciences
The statement ???? https://t.co/WUuaXXVxR7#FCIM
Ранее Стивен Чжан раскритиковал главу Серии А из-за "игр с календарем":
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