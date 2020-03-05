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Руководство Интера пожертвовало 100 тысяч евро на исследование коронавируса

Италия
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Руководство Интера пожертвовало 100 тысяч евро на исследование коронавируса

Руководство Интера пожертвовало 100 тысяч евро на исследование коронавируса
Новина українською

Миланский "Интер" оформил пожертвование больнице имени Сакко на сумму 100 тысяч евро. Данное пожертвование департаменту биомедицинских и клинических наук госпиталя позволит продолжить изучение коронавируса и более точно определять пути распространения болезни. Цитирует президента клуба Стивена Чжана испанское издание AS.

"Интер" неразрывно связан с городом Милан. С самого начала чрезвычайной ситуации с коронавирусом, мы с особым вниманием следили за развитием событий. Мы в клубе считаем своим долгом помочь больнице имени Сакко".

Ранее Стивен Чжан раскритиковал главу Серии А из-за "игр с календарем":

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В статье: Интер (Милан) Стивен Чжан коронавирус
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