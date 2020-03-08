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Санчес вернется летом в МЮ. Интер не будет платить 20 млн евро за чилийца
Конте поддерживает Маротту в этом вопросе
Daily Mail сообщает, что "Интер" не будет выкупать контракт форварда Алексиса Санчеса и скорее всего чилиец вернется в "Манчестер Юнайтед" уже этим летом.
По информации источника, исполнительный директор "нерадзурии" Беппе Маротта не хочет платить 20 миллионов евро за выкуп нападающего.
Главный тренер миланского клуба Антонио Конте также поддерживает позицию Маротты в этом вопросе.
Напомним, в текущем сезоне 31-летний Санчес принял участие в 8 матчах Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
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Источник:Daily Mail
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