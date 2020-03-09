Ювентус ищет форварда на замену Игуаину - итальянцы просматривают трех игроков

Туринский "Ювентус" сейчас ищет возможную замену Гонсалу Игуаину. Аргентинцу уже 32 года, а его контракт истекает летом 2021-го года.

По данным Tuttosport, "зебры" составили список из трех потенциальных форвардов на замену. Туда попали Мауро Икарди, Габриэль Жезус и Тимо Вернер.

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За каждого из них придется заплатить внушительную сумму, так как они - основные игроки своих клубов. Особенно сложно будет договориться с немецким форвардом, за которым давно следит "Ливерпуль".

Что касается Игуаина, то на его счету девять результативных действий в 27-ми матчах в сезоне.