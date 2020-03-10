Последний? Итоги 26-го тура Серии А

Лацио - Болонья 2:0

Наполи - Торино 2:1

Кальяри - Рома 3:4

Лечче - Аталанта 2:7

Парма - СПАЛ 0:1

Милан - Дженоа 1:2

Сампдория - Эллас Верона 2:1

Удинезе - Фиорентина 0:0

Ювентус - Интер 2:0

Сассуоло - Брешия 3:0

Несмотря на тотальный коронахаос, все же удалось доиграть матчи 26-го тура Серии А. И последние шесть принесли нам несколько любопытных результатов. На них и акцентируем внимание. Кризисный "Ювентус" доказал свою силу дома. Даже без болельщиков. Он остался с лишь двумя потерянными очками в сезоне на "Алльянц Стадиум" во всех турнирах (17 побед). И практически отцепил "Интер" от борьбы за Скудетто. "Милан" погряз не только в административном, но и в игровом хаосе. Другие претенденты на шестое место также недоиграли. Зато аутсайдеры выступили мощно.

И все же футбол не был главной темой тура. Уже известно, что последнего в марте. А, возможно, и в сезоне.

Гибкий

Маурицио Сарри и Антонио Конте резонно считают шаблонными тренерами. И критикуют их в нынешнем сезоне и за это, и за неидеальную работу шаблона. Вот только первый с начала сезона уже не раз успел продемонстрировать новые качества - тактическое мышление, гибкость. И характер. Главным образом - в Топ-матчах. К камбеку против "Аталанты" он нашел пути в концовке, несмотря на полное преимущество соперника. "Рому" переиграл благодаря высокому стартовому прессингу. А "Интер" дважды - благодаря заменам и сильному второму тайму после не лучшего первого. Причем позавчера он удивил стартовым составом. И угадал с ним.

Сам Сарри после нескольких неудач критиковал подопечных прежде всего за отсутствие скорости паса. И потому отправил в запас уставшего и ныне медленного Пьянича. Без которого, казалось, команда беспомощна. Выпустил на правый фланг скоростного Дугласа Косту, дал ему в помощники позади не защитника Данило, а вингера Куадрадо. Тренер рассказал после матча, что выбирал как раз игроков, сохранивших больше энергии. И физической, и психологической. А свежего Дибалу придержал в запасе, понимая, что "Интер" начнёт матч прессингом, и потому после перерыва устанет. Пауло как раз и забил финальный гол отличными финтом и ударом.

Кроме того, наставник перешёл на схему 4-4-2 с Дугласом Костой и Матюиди на флангах. Они обеспечили и скорость, и растягивание соперника. Автор гола и ассиста (первый такой в Дерби Италии за "Ювентус" за семь лет) Аарон Рэмзи также действовал динамично из центра поля. Сарри признал, что ему там легче проявить себя, чем на позиции "треквартисты". Еще один критикуемый опорник Бентанкур также отыграл динамично. А оборона не позволила вроде бы нередко давившему "Интеру" почти ничего. Лишь один удар в створ ворот. И это также Сарри особо отмечал. Да и в целом "наконец-то я увидел мой "Ювентус".

Также отметим тысячный матч в карьере Криштиану Роналду. Португалец не сумел отметить его единоличным рекордом и остался с разделенным с еще двумя игроками - 11 матчей лиги подряд с забитыми. Зато отличился ассистом. А главное - победил.

Шаблонный

Разумеется, команда играет так, как позволяет ей соперник. А Антонио Конте позволил всем Топ-соперникам немало. Он по делу не переиграл дома "Рому" и "Аталанту", обменялся победами с "Лацио", причем в сентябре отскочил благодаря сейвам Самира Хандановича. И дважды идентично проиграл Дерби Италии. Позволение сопернику начать мощно, затем перехват инициативы, но не особо опасные удары (в первом круге хотя бы повезло забить). А во втором тайме - полный развал и беспомощность. В том числе и грозных форвардов. На счету Ромелу Лукаку, лучшего гостевого и третьего общего бомбардира лиги, один удар по воротам в двух матчах!

Позавчера "нерадзурри" погубило владение мячом, по которому они лишь восьмые в лиге. Лидер лиги в этом компоненте позволил им комбинировать и ловил на контратаках. Тем более, что комбинации гостей часто заключались в банальных забросах на форвардов при пассивности фланга Эшли Янга. И при полном отсутствии полузащитников в штрафной Щесны. Потому Войцеху угрожали лишь издали. А две замены Конте по позиции, также, как и замена латераля на опорника, ожидаемо не добавили ни скорости, ни остроты в атаке. Что же касается психологии, то здесь команда Топ-психолога полностью провалилась. Что он сам признал.

Поражение в Турине для "Интера" - не только потеря трех очков и престижа. Но и существенное отдаление от борьбы за Скудетто. Всего две победы в последних семи матчах Серии А создали шестиочковое отставание по потерянным очкам. Правда, Конте доволен тем, что в матчах против других соперников его команда по потерянным равна "Юве". И "весьма сбалансированной игрой" до первого гола. Но и он понимает, что догнать лидера будет сложно. Потому уже начинает говорить об уроках от этого поражения, о процессе построения команды "кирпичик за кирпичиком" и вырабатывании характера. То есть фактически подытоживает сезон.

В принципе, Антонио прав, когда говорит о восьми годах отставания от чемпиона в клубном развитии и когда доволен пройденным его командой за семь месяцев путём. Она и вправду неплохо поработала. Но мы сейчас говорим о текущих фактах. О текущем поражении в борьбе за Скудетто.

Конец сезона "Милана"?

Лидеры лиги, успевшие отыграть свой матч 26-го тура неделю назад, проявили немалую уверенность в себе и волю к победе. "Лацио" рано и четко разобрался с "Болоньей" и временно обошёл "Ювентус". "Рома" даже без Эдина Джеко отлично отыграла в атаке и победила (4:3) на тяжёлом выезде в Кальяри. "Аталанта" в третий раз в сезоне забила семь мячей. И даже еще не уверенный в себе "Наполи" отыграл весьма прилично, переиграл "Торино" и благодаря 15-ти очкам в шести турах закрепился на шестом месте как по потерянным, так и по набранным очкам. Впрочем, не только благодаря своим действиям. А и позавчерашним действиям соперников.

"Милан" остается лишь с одной победой в шести последних матчах во всех турнирах. Он уже забыл об эффекте прихода Златана Ибрагимовича. Более того, в хаосе перехода единоличной власти в клубе к Ивану Газидису, ухода Звонимира Бобана, отсутствия на трибунах "Сан-Сиро" Паоло Мальдини и Рикки Массары, разговоров о приходе летом нового главного тренера и спортивного директора Ральфа Рангника швед считается чуть ли не первым кандидатом на выход. В стане "россонери" было спокойно примерно полтора месяца. Затем же начался привычный для последних 7-8 лет бардак в преддверии очередной революции. Какой уж тут футбол?!

Стефано Пиоли говорил о неплохой игре, но отсутствии нацеленности и жесткости у ворот. "Мы не смогли доказать качество и силу". Он отказался искать алиби вроде пустых трибун, говорил о проблеме в отношении к делу, "если мы пропускаем при численном большинстве в штрафной". Адекватно? На самом деле все было хуже. "Милан" пропускал острые контратаки (левого защитника Эрнандеса проходили как стоячего), атаковал большей частью бестолково (22 удара, но лишь четыре в створ). Впервые с сентября 2017-го года проиграл первый тайм с разницей в два мяча. А во втором тайме при большом преимуществе не создал ничего.

Выступление уровня безразличной концовки сезона.

Аутсайдеры впереди

Вообще-то, еще в субботу шестыми по потерянным очкам шли "Верона" и "Парма". Первые не проигрывали в девяти матчах подряд, в том числе легко громили аутсайдеров. В Генуе они также открыли счет. Но в итоге Иван Юрич говорил об отданном матче из-за поверхностности, недостаточного голода и неумения "убить" игру. Вторые в предыдущих шести матчах уступали лишь "Ювентусу" и "Лацио", причем минимально, и принимали последнюю команду лиги, потерпевшую пять поражений подряд. Но уступили ей из-за пенальти, лишь однажды попали в створ ворот. Один гол в трех последних матчах - слишком мало для больших амбиций.

А вот аутсайдеры отличились. "Дженоа" добыла в четырех последних матчах лиги столько же побед, сколько в 32-ух до этого - три. В Милане выступила весьма уверенно. Давиде Никола еще и остался недоволен отходом назад во втором тайме. Но в целом увидел команду "настоящих мужчин". Четыре из пяти побед "Сампдории" с 23-го ноября - волевые, а пятая - в концовке дерби. Клаудио Раньери признавал проблемы до первого гола, но также остался доволен. Отмечая переход по ходу матча на тактическую схему "Вероны" - с тремя центральными защитниками. Ну и СПАЛ первой победой в каденции Луиджи Ди Бьяджо сохранил шансы на спасение.

Исключения из правила

В сущности, из потенциальных преследователей "Наполи" и беглецов от зоны вылета ("болото" лиги велико) в 26-ом туре выиграл лишь "Сассуоло". Даже "Удинезе" и "Фиорентина" на гол не наиграли и не готовы идти наверх. Хотя и оба тренера остались довольны игрой, сетуя на реализацию. А вот "нероверди" после тяжёлого первого тайма с сейвами Консильи нашли гол на 45-ой минуте, а во втором уничтожили "Брешию" красивыми голами Капуто и Бога, перекладиной, стойкой и еще несколькими моментами. В их активе 13 очков в последних шести матчах и шестое место в лиге по забитым. Для них лига останавливается невовремя.

Для "Брешии" же - как нельзя вовремя. Хотя и это вряд ли поможет. Даже четвёртая тренерская каденция в сезоне (Эуженио Корини-Фабио Гроссо-вновь Корини-Диего Лопес) неудачна. На ее счету три ничьи и восемь поражений в последних 11-ти матчах. Несмотря на 28 процентов владения мячом в первом тайме, она была обязана забивать "Сассуоло". Но не забила, пропустила в раздевалку из-за подарка своего же защитника. И развалилась во втором тайме. Возможно, СПАЛ слишком поздно сменил тренера, возможно, "Лечче" ошибся, не сменив его. Но вот с тренерами уже последней команды лиги все ясно - их менять бесполезно.

Корона тура

Несмотря на все события на полях, корона тура досталась не им. Резкий скачок числа жертв смертельного вируса угрожает и Серии А. За несколько минут до матча в Парме министр спорта Винченцо Спадафора призвал прекратить лигу, и команды вернулись из туннеля в раздевалки. В итоге на 75 минут. А срыв матча, скорее всего, сорвал бы и все другие. В те минуты шёл довольно отвратительный спор. Затем Серия А жёстко ответила министру, напоминая о Декрете правительства, позволяющем играть без болельщиков. Игроки угрожали забастовкой, а на всеобщем экстренном заседании во вторник ожидалась настоящая буря.

Все назвали атмосферу на пустых стадионах "сюрреалистичной". Впрочем, Сарри, Конте, Никола и Раньери привели в пример Юргена Клоппа и оставляют решение профессионалам. Клаудио лишь просит ясность, ведь никто уже ничего не понимает. Юрич также требует постоянства, а не "дурацких" метаний. А вот автор гола СПАЛ Андреа Петанья заявил, что в Парме не победил никто, и в такие тяжёлые времена футбол должен остаться в стороне. Его наставник Ди Бьяджо просто "не способен говорить о футболе, когда никто не чувствует себя в безопасности". Да и призывы игрока "Брешии" Марио Балотелли прекратить лигу отчетливо слышны.

Кто прав? Если бы ответ на этот вопрос был так прост. Вчера мы хотя бы получили ответ на другой. Поздно вечером Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все спортивные соревнования в стране будут прерваны до апреля. Что ж, "все будет хорошо, оставайтесь дома". Как было написано на листе, показанном вчера камере автором гола "Сассуоло" Франческо Капуто.

Фото - Dazn, Tuttosport, Yahoo