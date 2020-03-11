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Официально: Серия А приостановлена из-за коронавируса
Ничего особенного...
Проведение матчей чемпионата Италии официально приостановлено, об этом сообщает официальный Твиттер соревнования:
"Серия А официально приостанавливается. Мы делаем паузу, но уже ждем возвращения. Все будет хорошо".
#SerieATIM is officially suspended. We're taking a break, but we can't wait to be back.#WeAreCalcio pic.twitter.com/xhQY33g6gV— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 11, 2020
La #SerieATIM è ufficialmente sospesa.— Lega Serie A (@SerieA) March 11, 2020
Ci fermiamo, ma già non vediamo l’ora di tornare.
Andrà tutto bene.#WeAreCalcio pic.twitter.com/BrF6RwcFeN
Никаких деталей решения не сообщается. Ранее мы информировали, что все спортивные мероприятия в Италии приостановлены до 3 апреля.