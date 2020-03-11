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Официально: Серия А приостановлена из-за коронавируса

Италия
(1 голосов)

Ничего особенного...

Официально: Серия А приостановлена из-за коронавируса
Новина українською

Проведение матчей чемпионата Италии официально приостановлено, об этом сообщает официальный Твиттер соревнования:

"Серия А официально приостанавливается. Мы делаем паузу, но уже ждем возвращения. Все будет хорошо".

Никаких деталей решения не сообщается. Ранее мы информировали, что все спортивные мероприятия в Италии приостановлены до 3 апреля.

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В статье: Серия А коронавирус
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
11.03.2020 в 12:12
Темпы развития заразы в Италии просто удручают... лучше конечно остановить футбол. По 50 тысяч собираются на стадионах, но ведь есть еще метро, торговые центры и т.д. и т.п. ...
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