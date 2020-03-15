Италия
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Роналду переделает свои отели в бесплатные больницы для борьбы с коронавирусом
Криштиану внёс свою лепту для борьбы с болезнью
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду внёс свою лепту в борьбе с эпидемией коронавируса.
По информации Marca, 5-кратный обладатель "Золотого мяча" отдал свои отели в Лиссабоне и на острове Мадейра для преобразования в больницы. Они будут бесплатными, а платить персоналу будет сам Криштиану.
Роналду сейчас как раз находится в Мадейре на карантине, самоизолировавшись дома.
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