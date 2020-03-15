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Роналду переделает свои отели в бесплатные больницы для борьбы с коронавирусом

Италия
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Криштиану внёс свою лепту для борьбы с болезнью

Роналду переделает свои отели в бесплатные больницы для борьбы с коронавирусом
Новина українською

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду внёс свою лепту в борьбе с эпидемией коронавируса.

По информации Marca, 5-кратный обладатель "Золотого мяча" отдал свои отели в Лиссабоне и на острове Мадейра для преобразования в больницы. Они будут бесплатными, а платить персоналу будет сам Криштиану.

Роналду сейчас как раз находится в Мадейре на карантине, самоизолировавшись дома.

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В статье: Криштиану Роналду коронавирус
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