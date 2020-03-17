Ханданович продлит контракт с Интером

Словенский голкипер "нерадзурри" Самир Ханданович подпишет новый контракт до 2022 года. Об этом сообщает журналист La Gazetto dello Sport Николо Скира в своем Твиттере.

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35-летний Ханданович выступает за "Интер" с 2012 года. Всего за карьеру он сыграл в 588 матчах, пропустив 667 мячей и отыграв в 203 встречах на ноль. Его действующий контракт с миланским клубом истекает летом 2021 года. Таким образом, Самир доведет свою карьеру в Милане до 10 лет.

В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах за "Интер" во всех турнирах и пропустил 31 гол, отыграв на ноль в 8 встречах.