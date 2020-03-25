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Лацио намерен переманить полузащитника Милана

Италия
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Трансфер обойдется бесплатно

Лацио намерен переманить полузащитника Милана
UA-Футбол
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Этим летом у Джакомо Бонавентура закончится контракт с "Миланом". Крайне вероятно, что стороны не намерены продлевать соглашение.

Этой ситуацией может воспользоваться "Лацио". По информации CalcioMercato, руководство "орлов" заинтересовано в трансфере 30-летнего игрока. Их интересует опыт футболиста, а также экономия на его подписании.

В текущем сезоне Бонавентура провел 19 матчей, в которых сумел трижды забить.

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В статье: Лацио (Рим) Джакомо Бонавентура Милан
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