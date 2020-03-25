Лацио намерен переманить полузащитника Милана

Этим летом у Джакомо Бонавентура закончится контракт с "Миланом". Крайне вероятно, что стороны не намерены продлевать соглашение.

Этой ситуацией может воспользоваться "Лацио". По информации CalcioMercato, руководство "орлов" заинтересовано в трансфере 30-летнего игрока. Их интересует опыт футболиста, а также экономия на его подписании.

В текущем сезоне Бонавентура провел 19 матчей, в которых сумел трижды забить.