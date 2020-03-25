Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио намерен переманить полузащитника Милана
Трансфер обойдется бесплатно
Этим летом у Джакомо Бонавентура закончится контракт с "Миланом". Крайне вероятно, что стороны не намерены продлевать соглашение.
Этой ситуацией может воспользоваться "Лацио". По информации CalcioMercato, руководство "орлов" заинтересовано в трансфере 30-летнего игрока. Их интересует опыт футболиста, а также экономия на его подписании.
В текущем сезоне Бонавентура провел 19 матчей, в которых сумел трижды забить.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...