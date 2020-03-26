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Экс-президент Ювентуса: Роналду сказал, что едет к матери, а сам загорает у бассейна!

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Экс-президент Ювентуса: Роналду сказал, что едет к матери, а сам загорает у бассейна!
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Бывший президент туринского "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи считает, что отъезд Криштиану Роналду в Португалию в разгар карантина дестабилизировал обстановку в клубе. Цитирует экс-босса "бьянконери" Tutto Juve.

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"Ситуация в "Ювентусе" усложнилась, когда Криштиану уехал. Он сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что загорает у бассейна. Ради него сделали исключение, все развалилось, остальные игроки тоже захотели уехать – например, Игуаин".

"Надеюсь, футболисты вернутся как можно скорее, ведь им будет тяжело возобновить работу из-за необходимости 14-дневного карантина по приезду. Всем нужно было оставаться в Турине. Вообще, предыдущие президенты клуба лучше держали дисциплину…"

В начале марта у матери Криштиану случился инсульт. Отметим, что Джованни Коболли Джильи был президентом "Старой синьоры" с 2006 по 2009 год. При нем клуб выиграл Серию В.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) коронавирус Джованни Коболли Джильи карантин
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Источник:
Tutto Juve

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