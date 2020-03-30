Роналду призвал всех оставаться дома

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фото в Instagram, где он вместе со своими детьми. Португалец обратился к своим подписчикам в связи с пандемией коронавируса.

"В этот сложный момент для всего мира давайте будем благодарны за то, что имеет значение — наше здоровье, наши семьи, наших любимых людей. Оставайтесь дома, и давайте поможем медицинским работникам, которые борются за то, чтобы спасти наши жизни".

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507.