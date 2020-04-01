Италия
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Интер готов снизить цену на Мартинеса
Игрок все ближе к подписанию контракта с Барселоной
Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес нужен "Барселоне".
По данным Calciomercato, миланский клуб снизит цену на аргентинского форварда с 110 млн евро до 80 евро. Это будет связано с эпидемией коронавируса, которая негативно повлияет на финансовое положение всех клубов.
В текущем сезоне Серии А Мартинес в составе "Интера" провел 22 матча и забил 11 мячей.
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