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Интер готов снизить цену на Мартинеса

Италия
(1 голосов)

Игрок все ближе к подписанию контракта с Барселоной

Интер готов снизить цену на Мартинеса
Новина українською

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес нужен "Барселоне".

По данным Calciomercato, миланский клуб снизит цену на аргентинского форварда с 110 млн евро до 80 евро. Это будет связано с эпидемией коронавируса, которая негативно повлияет на финансовое положение всех клубов.

В текущем сезоне Серии А Мартинес в составе "Интера" провел 22 матча и забил 11 мячей.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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