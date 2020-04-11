Буффон намерен продлить контракт с Ювентусом на следующий сезон

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон готов продлить контракт с туринским клубом до 2021 года, сообщает Corriere della Sera.

Его нынешнее соглашение с "бьянконери" истекает по окончанию нынешнего сезона. Если новая сделка будет подписана, то на момент её окончания Буффону будет 43 года.

Буффон в прошлом году вернулся в "Ювентус" после одного года в "ПСЖ". В нынешнем сезоне провёл 11 поединков, трижды сыграв "на ноль".