Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буффон намерен продлить контракт с Ювентусом на следующий сезон
Джиджи собирается провести в клубе еще как минимум год
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон готов продлить контракт с туринским клубом до 2021 года, сообщает Corriere della Sera.
Его нынешнее соглашение с "бьянконери" истекает по окончанию нынешнего сезона. Если новая сделка будет подписана, то на момент её окончания Буффону будет 43 года.
Буффон в прошлом году вернулся в "Ювентус" после одного года в "ПСЖ". В нынешнем сезоне провёл 11 поединков, трижды сыграв "на ноль".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...