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Буффон намерен продлить контракт с Ювентусом на следующий сезон

Италия
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Джиджи собирается провести в клубе еще как минимум год

Буффон намерен продлить контракт с Ювентусом на следующий сезон
Новина українською

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон готов продлить контракт с туринским клубом до 2021 года, сообщает Corriere della Sera.

Его нынешнее соглашение с "бьянконери" истекает по окончанию нынешнего сезона. Если новая сделка будет подписана, то на момент её окончания Буффону будет 43 года.

Буффон в прошлом году вернулся в "Ювентус" после одного года в "ПСЖ". В нынешнем сезоне провёл 11 поединков, трижды сыграв "на ноль".

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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