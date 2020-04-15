Италия
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Наполи предложит Зелински новый контракт
Полузащитник исполняет важную роль
Итальянский "Наполи" хочет продлить контракт с Петром Зелински. Об этом сообщает Il Mattino.
Руководство клуба намеревается не допустить ухода ключевого полузащитника. Новый контракт будет расчитан на четыре года, а зарплата будет равна 2,5 миллионам евро.
Его теперешняя сделка истекает в 2021-м году. Сейчас он оценивается в 32 миллиона евро. На счету полузащитника 26 матчей в этом сезоне.
Отметим, что другой польский игрок "Наполи", Аркадиуш Милик, близок к смене команды.
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