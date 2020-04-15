Наполи предложит Зелински новый контракт

Итальянский "Наполи" хочет продлить контракт с Петром Зелински. Об этом сообщает Il Mattino.

Руководство клуба намеревается не допустить ухода ключевого полузащитника. Новый контракт будет расчитан на четыре года, а зарплата будет равна 2,5 миллионам евро.

Его теперешняя сделка истекает в 2021-м году. Сейчас он оценивается в 32 миллиона евро. На счету полузащитника 26 матчей в этом сезоне.

Отметим, что другой польский игрок "Наполи", Аркадиуш Милик, близок к смене команды.