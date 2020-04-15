  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи предложит Зелински новый контракт
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи предложит Зелински новый контракт

Италия
(1 голосов)

Полузащитник исполняет важную роль

Наполи предложит Зелински новый контракт
UA-Футбол
Новина українською

Итальянский "Наполи" хочет продлить контракт с Петром Зелински. Об этом сообщает Il Mattino.

Руководство клуба намеревается не допустить ухода ключевого полузащитника. Новый контракт будет расчитан на четыре года, а зарплата будет равна 2,5 миллионам евро.

Его теперешняя сделка истекает в 2021-м году. Сейчас он оценивается в 32 миллиона евро. На счету полузащитника 26 матчей в этом сезоне.

Читайте такжеЗелински: Если Сарри вернется в Италию, то с удовольствием обыграем его

Отметим, что другой польский игрок "Наполи", Аркадиуш Милик, близок к смене команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Петр Зелински
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...