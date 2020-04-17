Лаццари: Лацио заслужил, чтобы сезон был завершен

Полузащитник римского "Лацио" Мануэль Лаццари надеется, что сезон в Италии будет доведен до конца.

"Мы надеемся, что сезон будет завершен, мы это заслужили. У нас огромное желание, все мысли связанны только с чемпионством. Это правильно, что сейчас здоровье людей в приоритете, но мы готовы играть.

Мой переход в "Лацио" - лучшее решение в карьере. Теперь у меня есть возможность обыгрывать "Ювентус" и бороться за трофеи", - приводит слова игрока Lazio Style Channel.

Напомним, что на данный момент римляне отстают от "Ювентуса" в турнирной таблице на один пункт.