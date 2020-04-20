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Вьери: Бразильский Роналдо лучше, чем Криштиану Роналду

Италия
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Итальянец поиграл с бразильцем в команде

Вьери: Бразильский Роналдо лучше, чем Криштиану Роналду
UA-Футбол
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Итальянский нападающий Кристиан Вьери высказал много комплиментов в адрес бразильца Роналдо, а также сравнил его с Крштиану Роналду.

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"Мне повезло, что я играл с Роналдо в одной командой. Он умел делать на поле все - был мощным, быстрым и взрывным. Он выглядел как танцор, ведь казалось, что он танцует с мячем.

Бразилец Роналдо лучше, чем Криштиану. Хотя я и восхищен тем, что делает Роналду. Уверен, что он сможет играть до сорока лет", - приводит слова Вьери Goal.

Отметим, что Вьери три сезона играл с бразильским нападащим в "Интере".

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В статье: Криштиану Роналду Кристиан Вьери Роналдо
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