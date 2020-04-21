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Агент Жоржиньо: Интерес Ювентуса? Мой клиент готов продлить контракт со своим клубом
Сарри не будет тренировать хорошо знакомого игрока
Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо исключает возможность его ухода в "Ювентус", где он может воссоединиться с Маурицио Сарри.
"Я слышал об интересе "Ювентуса". Но ни Сарри, ни Паратичи не выходили со мной на связь. Сейчас Жоржиньо готов доказывать в Лондоне свою преданность.
Фактически, в начале июля мы готовы сесть за стол переговоров и продлить контракт с "Челси", - приводит слова агента Calciomercato.
Напомним, что летом 2018-го Жоржиньо отправился вслед за Сарри в "Челси". Но вскор итальянец переехал в Турин.