Агент Жоржиньо: Интерес Ювентуса? Мой клиент готов продлить контракт со своим клубом

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо исключает возможность его ухода в "Ювентус", где он может воссоединиться с Маурицио Сарри.

"Я слышал об интересе "Ювентуса". Но ни Сарри, ни Паратичи не выходили со мной на связь. Сейчас Жоржиньо готов доказывать в Лондоне свою преданность.

Фактически, в начале июля мы готовы сесть за стол переговоров и продлить контракт с "Челси", - приводит слова агента Calciomercato.

Напомним, что летом 2018-го Жоржиньо отправился вслед за Сарри в "Челси". Но вскор итальянец переехал в Турин.