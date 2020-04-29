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Фонсека: Мне непонятно, почему мы можем бегать в парке, но не можем тренироваться на клубных базах
Достаточно хороший вопрос
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека высказал определенное недовольство касательно карантиных мер в Италии.
"Мне сложно понять, почему мы можем выйти на пробежку в парке, но не имеем возможности тренироваться на клубных базах. Там есть все условия, которые нужно и настоящая защита.
У нас три поля для тренировок, мы сможем распределить футболистов на правильной дистанции. В парке вероятность заражения гораздо выше", - приводит слова португальца Radio Stereo.
Отметим, что в Италии уже с 4-го мая можно посещать парки, в то время как тренировки разрешены только с 18-го.