Фонсека: Мне непонятно, почему мы можем бегать в парке, но не можем тренироваться на клубных базах

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека высказал определенное недовольство касательно карантиных мер в Италии.

"Мне сложно понять, почему мы можем выйти на пробежку в парке, но не имеем возможности тренироваться на клубных базах. Там есть все условия, которые нужно и настоящая защита.

У нас три поля для тренировок, мы сможем распределить футболистов на правильной дистанции. В парке вероятность заражения гораздо выше", - приводит слова португальца Radio Stereo.

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Отметим, что в Италии уже с 4-го мая можно посещать парки, в то время как тренировки разрешены только с 18-го.