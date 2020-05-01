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Стало известно, сколько клубов останется в Серии А в случае досрочного завершения сезона

Италия
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Как показали французы, никто не застрахован от подобного

Стало известно, сколько клубов останется в Серии А в случае досрочного завершения сезона
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Федерация футбола Италии (FIGC) провела видеоконференцию с Ассоциациями футболистов, тренеров и судей по поводу возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Было принято решение, что если сезон завершится досрочно, то "обмен" клубами между Серией А и Серией Б сохранится. Таким образом, в элитном дивизионе в следующем сезоне по-прежнему будет выступать 20 команд, как сообщает Sky Sport Italia.

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Ранее обсуждался вариант, при котором ни один из клубов Серии А не вылетит, а 2 лучшие команды Серии Б пополнят высший дивизион, в котором будет 22 клуба. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора ранее отмечал, что чемпионат не будет возобновлен, пока власти не согласуют медицинский протокол.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии коронавирус Досрочное завершение
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Источник:
Football Italia

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