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Директор Ювентуса: Роналду - бренд, который положительно влияет на рост доходов клуба

Италия
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Фабио Паратичи поделился мнением о роли португальца для "зебр"

Директор Ювентуса: Роналду - бренд, который положительно влияет на рост доходов клуба
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Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал о роле Криштиану Роналду для финансового положения клуба.

"Криштиану отличается от других футболистов, он бренд, который ведет к экспоненциальному росту доходов.

С другими футболистами, у которых большая зарплата, будет гораздо сложнее", – заявил Фабио Паратичи.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Фабио Паратичи
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
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