Директор Ювентуса: Роналду - бренд, который положительно влияет на рост доходов клуба

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал о роле Криштиану Роналду для финансового положения клуба.

"Криштиану отличается от других футболистов, он бренд, который ведет к экспоненциальному росту доходов.

С другими футболистами, у которых большая зарплата, будет гораздо сложнее", – заявил Фабио Паратичи.