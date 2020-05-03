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Директор Ювентуса: Роналду - бренд, который положительно влияет на рост доходов клуба
Фабио Паратичи поделился мнением о роли португальца для "зебр"
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал о роле Криштиану Роналду для финансового положения клуба.
"Криштиану отличается от других футболистов, он бренд, который ведет к экспоненциальному росту доходов.
С другими футболистами, у которых большая зарплата, будет гораздо сложнее", – заявил Фабио Паратичи.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
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