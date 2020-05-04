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Флоренци: Фонсека - отличный тренер, он всегда говорит правду
Именно поэтому отправил его в аренду
Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци, который сейчас находится в аренде в "Валенсии", рассказал о своих отношениях с Паулу Фонсекой.
"Фонсека - отличный тренер. Он не скрывал от меня правду, а всегда говорил как есть. В новом сезоне я снова постараюсь пробиться в основу его команде. Паулу - хороший человек.
Следующие два года - решающие для меня. Впереди чемпионат Европы, потом Мундиаль. Мне нужно играть, как можно больше, чтобы пробиваться в основу", - заявил игрок.
После переезда Флоренци смог провести лишь 5 матчей.