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Официально: в Ювентусе начался процесс возобновления тренировок

Италия
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Игроки прибыли на базу

Официально: в Ювентусе начался процесс возобновления тренировок
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Некоторые игроки туринского "Ювентуса" прошли медицинское обследование и тест на коронавирус, после чего были допущены к тренировочным занятиям. Об этом сообщает пресс-служба "Старой синьоры".

Источник отмечает, что сессии будут осуществляться исключительно на индивидуальной основе и с поочередным прибытием исполнителей в тренировочный центр "бьянконери".

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Напомним, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду на днях вернулся в Турин, но присоединиться к партнерам сможет только после прохождения 14-дневного карантина. Перед остановкой сезона Серии А "Ювентус" продолжал лидировать в турнирной таблице чемпионата, на один зачетный пункт опережая "Лацио".

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В статье: Ювентус (Турин) тренировка коронавирус карантин
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Источник:
Juventus

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