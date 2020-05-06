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Официально: в Ювентусе начался процесс возобновления тренировок
Игроки прибыли на базу
Некоторые игроки туринского "Ювентуса" прошли медицинское обследование и тест на коронавирус, после чего были допущены к тренировочным занятиям. Об этом сообщает пресс-служба "Старой синьоры".
JTC reopens ➡️https://t.co/49lSnL74rC— JuventusFC (@juventusfcen) May 5, 2020
Happy training, guys! pic.twitter.com/WyQdb31KkL
Источник отмечает, что сессии будут осуществляться исключительно на индивидуальной основе и с поочередным прибытием исполнителей в тренировочный центр "бьянконери".
Напомним, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду на днях вернулся в Турин, но присоединиться к партнерам сможет только после прохождения 14-дневного карантина. Перед остановкой сезона Серии А "Ювентус" продолжал лидировать в турнирной таблице чемпионата, на один зачетный пункт опережая "Лацио".