Кулибали не хочет переходить в Ньюкасл - он ждет предложение от топ клуба

Калиду Кулибали уже давно считается одним из лучших защитников мира. Он давно мог сменить команду, но высокая цена на сенегальца отпугивала покупателей.

Ранее интерес к нему приписывали "Ньюкаслу". Вскоре он получит богатых владельцев и будет иметь большой трансферный бюджет.

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Однако Калиду не намерен переходить в стан "сорок". Как сообщает Calciomercato, защитник хочет продолжить карьеру в топ клубе. Среди главных претендентов - "Ливерпуль" и "ПСЖ".

На данный момент, стоимость Кулибали оценивается в 56 миллионов евро.