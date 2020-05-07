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Кулибали не хочет переходить в Ньюкасл - он ждет предложение от топ клуба
"ПСЖ" или "Ливерпуль"?
Калиду Кулибали уже давно считается одним из лучших защитников мира. Он давно мог сменить команду, но высокая цена на сенегальца отпугивала покупателей.
Ранее интерес к нему приписывали "Ньюкаслу". Вскоре он получит богатых владельцев и будет иметь большой трансферный бюджет.
Однако Калиду не намерен переходить в стан "сорок". Как сообщает Calciomercato, защитник хочет продолжить карьеру в топ клубе. Среди главных претендентов - "Ливерпуль" и "ПСЖ".
На данный момент, стоимость Кулибали оценивается в 56 миллионов евро.