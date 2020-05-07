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Кулибали не хочет переходить в Ньюкасл - он ждет предложение от топ клуба

Италия
(1 голосов)

"ПСЖ" или "Ливерпуль"?

Кулибали не хочет переходить в Ньюкасл - он ждет предложение от топ клуба
UA-Футбол
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Калиду Кулибали уже давно считается одним из лучших защитников мира. Он давно мог сменить команду, но высокая цена на сенегальца отпугивала покупателей.

Ранее интерес к нему приписывали "Ньюкаслу". Вскоре он получит богатых владельцев и будет иметь большой трансферный бюджет.

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Однако Калиду не намерен переходить в стан "сорок". Как сообщает Calciomercato, защитник хочет продолжить карьеру в топ клубе. Среди главных претендентов - "Ливерпуль" и "ПСЖ".

На данный момент, стоимость Кулибали оценивается в 56 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль "Ньюкасл" Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали ПСЖ
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