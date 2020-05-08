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Барези: Я уверен, что Милан вернется на вершину

Италия
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Легендарный итальянец не перестанет в это верить

Барези: Я уверен, что Милан вернется на вершину
UA-Футбол
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Сегодня экс-капитан "Милана" и сборной Италии Франко Барези празднует свой день рождения - ему исполнилось 60 лет. В этот день он поделился уверенностью, что у "россонери" будет возможность вернутся на вершину.

"Милан" - это моя жизнь. Сейчас клуб переживает процесс перестройки, смену владельца. Такое не бывает простым.

К тому же, в Италии вырос уровень конкуренции. Существуют различные правила (ФФП), которые нужно соблюдать. Но я уверен, что "Милан" сможет вернуться на вершину", - заявил Барези.

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Напомним, что сейчас "Милан" всего лишь ведет борьбу за попадание в Лигу Европы.

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В статье: Франко Барези Милан
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