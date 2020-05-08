Барези: Я уверен, что Милан вернется на вершину

Сегодня экс-капитан "Милана" и сборной Италии Франко Барези празднует свой день рождения - ему исполнилось 60 лет. В этот день он поделился уверенностью, что у "россонери" будет возможность вернутся на вершину.

"Милан" - это моя жизнь. Сейчас клуб переживает процесс перестройки, смену владельца. Такое не бывает простым.

К тому же, в Италии вырос уровень конкуренции. Существуют различные правила (ФФП), которые нужно соблюдать. Но я уверен, что "Милан" сможет вернуться на вершину", - заявил Барези.

Напомним, что сейчас "Милан" всего лишь ведет борьбу за попадание в Лигу Европы.