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Мальдини: Отказ от возобновления сезона станет катастрофой
Не нужно идти по пути Франции
Спортивный директор "Милана" Паоло Мальдини настаивает, что сезон Серии А должен быть завершен.
"Нам стоит быть осторожнее, но отказ от продолжения сезона станет катастрофой. Франция - совершила ошибку. Но мы будет следовать указаниям правительства.
Конечно, есть много неопределеностей. Сейчас нам разрешили тренировки, но тренируемся пока что индивидуально. Футболисты больше не могли находиться дома, как и мы", - заявил Мальдини во время трансляции Instagram.
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Ранее была информация, что Паоло покинет свой пост.
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