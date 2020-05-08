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Мальдини: Отказ от возобновления сезона станет катастрофой

Италия
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Не нужно идти по пути Франции

Мальдини: Отказ от возобновления сезона станет катастрофой
UA-Футбол
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Спортивный директор "Милана" Паоло Мальдини настаивает, что сезон Серии А должен быть завершен.

"Нам стоит быть осторожнее, но отказ от продолжения сезона станет катастрофой. Франция - совершила ошибку. Но мы будет следовать указаниям правительства.

Конечно, есть много неопределеностей. Сейчас нам разрешили тренировки, но тренируемся пока что индивидуально. Футболисты больше не могли находиться дома, как и мы", - заявил Мальдини во время трансляции Instagram.

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Ранее была информация, что Паоло покинет свой пост.

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В статье: Паоло Мальдини Милан
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