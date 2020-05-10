Маркизио: Если будем ждать, пока риск заражения станет нулевым, то никогда не будем играть

Экс-полузащитник туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио поделился мыслями насчет паузы в Серии А из-за пандемии коронавируса.

"В настоящий момент футбол находится в тисках этой ситуации, точно так же, как любая другая профессия.

Однако мы не должны забывать, что футбол является одной из 10 ведущих отраслей этой страны. Футбол дает важнейший финансовый вклад. В эту отрасль вовлечены миллионы людей.

Футбол не просто элита, состоящая из игроков-миллионеров, которые появляются на первых полосах и управляют социальными сетями. Есть игроки Серии B и Серии C, имеющие совсем другие финансовые перспективы, есть менее заметные работники. И они зависят от этого вида спорта.

Они получают зарплату, которая кормит их семью. К таким работникам относятся физиотерапевты, сотрудники службы безопасности и работники медиа.

Я надеюсь, что скоро футбол вернется, ведь я оптимист, который любит футбол и искренне скучает по нему. Я читал, что ведутся дискуссии по поводу риска заражения, но я не хотел бы, чтобы люди ждали, когда будет нулевой риск, потому что такое невозможно в контактном спорте, каким футбол и является.

Мы должны максимально снизить риски, но если будем ждать, пока он станет нулевым, то больше никогда не будем играть", – рассказал Клаудио Маркизио.