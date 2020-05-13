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Ювентус может обменять Алекс Сандро на Орье

Италия
(1 голосов)

Но есть ещё и запасной вариант

Ювентус может обменять Алекс Сандро на Орье
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"Ювентус" и "Тоттенхэм Хотспур" изучают возможность обмена футболистами, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, клубы рассматривают два варианта сделки по фланговым защитникам. В первом случае командами поменяются Алекс Сандро и Серж Орье. При втором раскладе "бьянконери" и "шпоры" задействуют Маттиа Де Шильо и Дэнни Роуза, в настоящее время выступающего на правах аренды за "Ньюкасл Юнайтед".

"Ювентус", набрав 63 очка в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя, "Лацио", на 1 очко.

В свою очередь "Тоттенхэм" с 41 очком после 29 туров располагается на восьмой строчке в таблице Премьер-лиги и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.

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В статье: Ювентус (Турин) Тоттенхэм (Лондон)
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