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Ибрагимович покинет Милан по окончании сезона

Италия
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Так считают итальянские СМИ

Ибрагимович покинет Милан по окончании сезона
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович намерен покинуть ряды "Милана".

По информации Corriere della Sera, 38-летний форвард не будет продлевать еще на один сезон свой действующий контракт с "россонери", несмотря на имеющуюся в контракте для этого опцию.

Сообщается, что Ибрагимович принял решение вернуться в родную Швецию, где будет выступать за клуб "Хаммарбю", совладельцем которого он является.

"Милан" подписал Ибрагимовича в январе этого года на правах свободного агента. В текущем сезоне Златан провел за миланцев 8 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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