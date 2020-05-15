Ибрагимович покинет Милан по окончании сезона

Шведский нападающий Златан Ибрагимович намерен покинуть ряды "Милана".

По информации Corriere della Sera, 38-летний форвард не будет продлевать еще на один сезон свой действующий контракт с "россонери", несмотря на имеющуюся в контракте для этого опцию.

Сообщается, что Ибрагимович принял решение вернуться в родную Швецию, где будет выступать за клуб "Хаммарбю", совладельцем которого он является.

"Милан" подписал Ибрагимовича в январе этого года на правах свободного агента. В текущем сезоне Златан провел за миланцев 8 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 1 ассист.