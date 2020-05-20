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Эвертон все ближе к Наполю - трансфер итальянцам обойдется в 25 миллионов
Бразилец давно заслужил пойти не повышение
Бразильский вингер Эвертон Соарес может уже летом перейти в "Наполи". Информацию об этом поведал его агент, и по совместительству отец.
"Наполи" представил нам проект и рассказал, как готов использовать Эвертона. На следующей неделе они направят в "Гремио" официальное предложение о трансфере.
Насколько мне известно, сумма сделки может составить 25 миллионов. Неаполь - красивый город, клуб имеет сильный состав и постоянно играет в Лиге Чемпионов", - заявил Карлес Соарес.
Отметим, что помимо "Наполи", в подписании Эвертона был заинтересован "Эвертон".