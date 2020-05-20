Эвертон все ближе к Наполю - трансфер итальянцам обойдется в 25 миллионов

Бразильский вингер Эвертон Соарес может уже летом перейти в "Наполи". Информацию об этом поведал его агент, и по совместительству отец.

"Наполи" представил нам проект и рассказал, как готов использовать Эвертона. На следующей неделе они направят в "Гремио" официальное предложение о трансфере.

Насколько мне известно, сумма сделки может составить 25 миллионов. Неаполь - красивый город, клуб имеет сильный состав и постоянно играет в Лиге Чемпионов", - заявил Карлес Соарес.

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Отметим, что помимо "Наполи", в подписании Эвертона был заинтересован "Эвертон".