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Эвертон все ближе к Наполю - трансфер итальянцам обойдется в 25 миллионов

Италия
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Бразилец давно заслужил пойти не повышение

Эвертон все ближе к Наполю - трансфер итальянцам обойдется в 25 миллионов
UA-Футбол
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Бразильский вингер Эвертон Соарес может уже летом перейти в "Наполи". Информацию об этом поведал его агент, и по совместительству отец.

"Наполи" представил нам проект и рассказал, как готов использовать Эвертона. На следующей неделе они направят в "Гремио" официальное предложение о трансфере.

Насколько мне известно, сумма сделки может составить 25 миллионов. Неаполь - красивый город, клуб имеет сильный состав и постоянно играет в Лиге Чемпионов", - заявил Карлес Соарес.

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Отметим, что помимо "Наполи", в подписании Эвертона был заинтересован "Эвертон".

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В статье: Наполи (Неаполь) Гремио Эвертон Суарес
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