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Лацио хочет подписать Луиса Суареса из Уотфорда
А лучше бы из "Барселоны"
С большой долью вероятностью, римский "Лацио" в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов. Симоне Индзаги ищет новых игроков для укрепления состава.
Как сообщает Corriere della Roma, итальянский наставник проявляет интерес к Луису Суаресу. Речь об игроке "Уотфорда", а не "Барселоны".
Вероятная сумма сделки может составить 20 миллионов евро. В текущем сезоне Луис играет за "Сарагосу" на правах аренды. На его счету 17 голов в 29-ти матчах Сегунды.
Ранее была информация, что "орлы" продлят контракт с главным тренером.