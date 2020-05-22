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Лацио хочет подписать Луиса Суареса из Уотфорда

Италия
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А лучше бы из "Барселоны"

Лацио хочет подписать Луиса Суареса из Уотфорда
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С большой долью вероятностью, римский "Лацио" в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов. Симоне Индзаги ищет новых игроков для укрепления состава.

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Как сообщает Corriere della Roma, итальянский наставник проявляет интерес к Луису Суаресу. Речь об игроке "Уотфорда", а не "Барселоны".

Вероятная сумма сделки может составить 20 миллионов евро. В текущем сезоне Луис играет за "Сарагосу" на правах аренды. На его счету 17 голов в 29-ти матчах Сегунды.

Ранее была информация, что "орлы" продлят контракт с главным тренером.

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В статье: Луис Суарес Лацио (Рим) Уотфорд
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