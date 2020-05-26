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Известный хирург, который ставил на ноги Тотти, дал прогноз по поводу тяжелой травмы Ибрагимовича

Италия
(2 голосов)

Шведу уже 38, но шансы есть…

Известный хирург, который ставил на ноги Тотти, дал прогноз по поводу тяжелой травмы Ибрагимовича
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Итальянский востребованный хирург, профессор Пьер-Паоло Мариани дал свой прогноз касательно повреждения форварда "Милана" Златана Ибрагимовича. Приводит слова врача, который занимался случаем Франческо Тотти и собирал по частям колено Кевина Стротмана, Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport.

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"Я не могу пока это прокомментировать, но такой чемпион, как Ибрагимович, определенно имеет шансы вернуться на привычный уровень. Пока масштабы травмы неизвестны, поэтому оценку дать непросто".

"Здесь много переменных: в 38 лет многое зависит от психологии спортсмена. Если он мотивирован, имеет желание вернуться после долгого периода реабилитации, то ничто не сможет ему помешать".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Пьер-Паоло Мариани
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Источник:
Football Italia

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