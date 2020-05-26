Известный хирург, который ставил на ноги Тотти, дал прогноз по поводу тяжелой травмы Ибрагимовича

Итальянский востребованный хирург, профессор Пьер-Паоло Мариани дал свой прогноз касательно повреждения форварда "Милана" Златана Ибрагимовича. Приводит слова врача, который занимался случаем Франческо Тотти и собирал по частям колено Кевина Стротмана, Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport.

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"Я не могу пока это прокомментировать, но такой чемпион, как Ибрагимович, определенно имеет шансы вернуться на привычный уровень. Пока масштабы травмы неизвестны, поэтому оценку дать непросто".