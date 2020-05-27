Италия
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Интер начал переговоры с 21-летним форвардом Герты
В нем видят альтернативу Мартинесу
Миланский "Интер" начинает подготовку к вероятному уходу Лаутаро Мартинеса.
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Как сообщает Sky Sport Italia, итальянская сторона начала процесс переговоров с "Гертой". Их цель - подписания 21-летнего Матеуса Куньи.
"Герта" выкупила форварда у "РБ Лейпцига" только в январе этого года. Вероятно, что они запросят за Матеуса не менее 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Кунья забил 4 гола в 21-м матче.
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