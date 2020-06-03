Мальдини уже в курсе? Рангник определил трансферные цели Милана в случае своего переезда в Италию

Известный немецкий специалист Ральф Рангник является главным претендентом на пост тренера итальянского "Милана" уже в следующем сезоне. Как сообщает Milan News, Ральф определился с трансферными целями "россонери".

Рангник обсудил с исполнительным директором "Милана" Иваном Газидисом и владельцем клуба Полом Сингером политику клуба на ближайшее трансферное окно и показал им список из 5 игроков, которых необходимо приобрести.

Речь идет о защитниках "Фиорентины" и "ПСВ" Николе Миленковиче и Дензеле Думфрисе соответственно, хавбеке "Бенфики" Флорентину Луише, атакующем полузащитнике "РБ Зальцбург" Доминике Собослаи и форварде мадридского "Реала" Луке Йовиче.