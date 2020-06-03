Италия
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Капитан вновь в строю: Вратарь Интера восстановился после повреждения
Словенец может серьезно помочь команде Конте
По сообщению итальянской газеты La Gazzetta dello Sport, Самир Ханданович вновь приступил к командным тренировкам.
Ранее вратарь получил серьезную травму. Он пропустил сразу четыре игры, после чего вся Италия ушла на карантин. Словенец все это время потратил с пользой и набирал форму.
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Вероятно, что Самир сыграет уже в ближайшем матче, когда "Интер" встретится в кубковой игре с "Наполи". Встреча должна пройти 13-го июня.
Ранее была информация, что Хандановичу будет предложен новый контракт.
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