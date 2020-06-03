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Капитан вновь в строю: Вратарь Интера восстановился после повреждения

Италия
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Словенец может серьезно помочь команде Конте

Капитан вновь в строю: Вратарь Интера восстановился после повреждения
UA-Футбол
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По сообщению итальянской газеты La Gazzetta dello Sport, Самир Ханданович вновь приступил к командным тренировкам.

Ранее вратарь получил серьезную травму. Он пропустил сразу четыре игры, после чего вся Италия ушла на карантин. Словенец все это время потратил с пользой и набирал форму.

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Вероятно, что Самир сыграет уже в ближайшем матче, когда "Интер" встретится в кубковой игре с "Наполи". Встреча должна пройти 13-го июня.

Ранее была информация, что Хандановичу будет предложен новый контракт.

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан)
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