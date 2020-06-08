Бакайоко хочет перейти в Милан

Полузащитник лондонского "Челси" Тьемуэ Бакайоко, выступающий на правах аренды за "Монако", после завершения сезона-2019/2020 хочет продолжить карьеру в "Милане", сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

"Монако" может выкупить Бакайоко у "Челси", но ранее стало известно, что монегаски откажутся от этой возможности. Предстоящим летом 25-летний француз вернётся в лондонский клуб, который тоже хочет с ним расстаться.

Тьемуэ выступал за "Милан" на правах аренды в сезоне-2018/2019. Хавбек тогда помог красно-чёрным в 42 матчах.