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Бакайоко хочет перейти в Милан

Италия
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Игроку понравилось выступать в итальянском клубе

Бакайоко хочет перейти в Милан
Новина українською

Полузащитник лондонского "Челси" Тьемуэ Бакайоко, выступающий на правах аренды за "Монако", после завершения сезона-2019/2020 хочет продолжить карьеру в "Милане", сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

"Монако" может выкупить Бакайоко у "Челси", но ранее стало известно, что монегаски откажутся от этой возможности. Предстоящим летом 25-летний француз вернётся в лондонский клуб, который тоже хочет с ним расстаться.

Тьемуэ выступал за "Милан" на правах аренды в сезоне-2018/2019. Хавбек тогда помог красно-чёрным в 42 матчах.

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В статье: Челси (Лондон) Тьемуе Бакайоко Милан (Италия) Тьемуа Бакайоко
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