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Четыре игрока Ювентуса не сыграют в матче Кубка Италии с Миланом

Италия
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У всех травмы

Четыре игрока Ювентуса не сыграют в матче Кубка Италии с Миланом
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"Ювентус" назвал заявку на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против "Милана".

В состав не попали защитники Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал, полузащитник Аарон Рэмси и форвард Гонсало Игуаин. Все эти игроки получили травмы. Игуаин на прошлой неделе во время одного из упражнений получил растяжение задней поверхности бедра.

32-летний Гонсало Игуаин в текущем сезоне провел 34 матча за "Ювентус" и забил восемь мячей при восьми голевых передачах. Матч "Ювентус" — "Милан" начнется в 22.00 по киевскому времени.

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В статье: Аарон Рэмси Джорджо Кьеллини Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Мери Демирал
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