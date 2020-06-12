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Четыре игрока Ювентуса не сыграют в матче Кубка Италии с Миланом
У всех травмы
"Ювентус" назвал заявку на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против "Милана".
В состав не попали защитники Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал, полузащитник Аарон Рэмси и форвард Гонсало Игуаин. Все эти игроки получили травмы. Игуаин на прошлой неделе во время одного из упражнений получил растяжение задней поверхности бедра.
32-летний Гонсало Игуаин в текущем сезоне провел 34 матча за "Ювентус" и забил восемь мячей при восьми голевых передачах. Матч "Ювентус" — "Милан" начнется в 22.00 по киевскому времени.
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