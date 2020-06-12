Кубок Италии. Ювентус - Милан 0:0. Ничего не изменилось

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч



Турин. "Алльянц Стадиум"



" Ювентус " - "Милан" 0:0 (общий счет - 1:1). "Ювентус" выходит в финал



Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду 16 (стойка)



"Ювентус": Буффон, Данило (Куадрадо 86), Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич (Хедира 62), Матюиди (Рабио 63), Дибала, Дуглас Коста (Бернардески 63), Криштиану Роналду



"Милан": Д. Доннарумма, Конти (Лаксальт 88), Кьер, А. Романьоли, Калабрия (Салемакерс 88), Кесси (Крунич 81), Беннасер, Бонавентура (Леау 52), Чалханоглу, Пакета (Коломбо 81), Ребич



Предупреждения: Пьянич 42, Хедира 74 - Конти 19



Удаление: Ребич 17 (прямая красная)



Главный арбитр: Даниэле Орсато

В последнее время "Милан" отчаянно борется с "Ювентусом", однако неизменно проигрывает. Он не побеждал в Турине с 2011-го года, проиграл девять из десяти последних очных матчей в целом. В Кубке не побеждал этого соперника в последних 13-ти, то есть с 1985-го года. В целом на вынужденный перерыв он уходил лишь с одной победой в шести матчах и привычными скандалами. Но и "Ювентус" перед карантином еле победил двух аутсайдеров, позорно уступил в Вероне и в Лионе. Еле-еле добыл несправедливую ничью 1:1 в первом кубковом полуфинале в Милане. Чёткая победа в Дерби Италии лишь немного скрасила ситуацию.

Прошли три ужасных месяца, итальянский футбол наконец-то вернулся к огромной радости его болельщиков. Но ничего не изменилось. "Милан" как всегда поборолся, доставил неприятности сопернику. Даже без весьма важных игроков - Златана Ибрагимовича, Тео Эрнандеса, Саму Кастильехо. Как всегда, привез проблемы сам себе на ровном месте. "Ювентус" Маурицио Сарри как всегда зациклился на владении мячом, при этом страдая отсутствием остроты в штрафной площадке. Как всегда еще до Сарри выжидал, не спешил, надеялся просто медленно задушить соперника и забить в концовке. И результат такой игры не удивил.

Как раз начал "Юве" весьма мощно, с 78-ю процентами владения мячом, угрожая смести соперника на флангах. Ненастоящие вингеры Бонавентура и Пакета и ненастоящий левый защитник Калабрия страдали. Почти сразу же Дуглас Коста должен был попадать в ворота с 14-ти метров после сброса Сандро с фланга. После одного из розыгрышей углового рука Конти двинулась к мячу в своей штрафной, сразу же после пенальти на выходе в контратаку Ребич ударил Данило ногой в грудь в стиле Найджела Де Йонга и был удалён. После этого Матюиди и Роналду пробивали из центра штрафной. Тайм закончился со счетом 13:1 по ударам по воротам.

Вот только все это не принесло голы. Даже с пенальти КриРо попал в стойку, удар Матюиди Доннарумма отбил. А в целом после удаления скорости и опасности у ворот Джиджо было крайне мало. Миланцы оборонялись четко и спокойно. Второй тайм они и вовсе начали своей фланговой атакой - Чалханоглу замкнул навес Бонавентуры немного неточно. Даже постоянные потери мяча возле своей штрафной в эти минуты были прощены неуклюжими туринцами. А далее гости успешно скатили игру к унылой и ближе к финишу даже атаковали. Но до гола обеим было очень далеко. Удары Дибалы и Сандро издали Доннарумма отбил.

Будничное, скучное возвращение "Ювентуса" в финал Кубка после вылета в четвертьфинале в предыдущем сезоне. А "Милан" в таком составе на большее и не способен. В целом же первый блин летнего кальчо оказался комом. Но главное, что футбол вернулся. Завтра будет лучше.