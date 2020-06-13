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Ювентус – Милан 0:0. Обзор матча

Италия
(1 голосов)

Туринцы обеспечили себе выход в финал

Ювентус – Милан 0:0. Обзор матча
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"Ювентус" обеспечил себе выход в финал Кубка Италии, сыграв вничью с "Миланом" (0:0, первый матч – 1:1).

В финале туринцы сразятся с победителем пары "Наполи" – "Интер" (первая игра – 1:0), которые решат судьбу второй путёвки на "Сан-Паоло" сегодня вечером.

Ювентус — Милан 0:0

Ювентус: Буффон — Данило (Куадрадо, 86), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Пьянич (Хедира, 62), Бентанкур, Матюиди (Рабио, 62) — Дибала, Роналду, Коста (Бернардески, 62)

Милан: Дж. Доннарумма — Конти (Салемакерс, 88), Кьяер, Романьоли, Калабрия (Лаксальт, 88) — Бонавентура (Леау, 53), Беннасер, Кессье (Крунич, 81) — Пакета (Коломбо, 82), Ребич, Чалханоглу

Удаление: Ребич, 17 (грубая игра)

На 16-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти (штанга).

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В статье: Ювентус (Турин) Милан (Италия)
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