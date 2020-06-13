Италия
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Мертенс обогнал Гамшика и стал лучшим бомбардиром в истории Наполи
Бельгиец поразил ворота "Интера" в полуфинале Кубка Италии
Сейчас проходит полуфинал Кубка Италии между "Наполи" и "Интером".
Вингер неаполитанцев Дрис Мертенс отметился забитым голом в концовке первого тайма - на 41-й минуте. Бельгиец забил свой 122-й гол в футболке итальянского клуба.
Таким образом, 33-летний Мертенс обогнал Марека Гамшика и стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи"!
Dries Mertens is now Napoli's all-time leading goalscorer with 122 goals ???? pic.twitter.com/zpx4zON6TA— B/R Football (@brfootball) June 13, 2020
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