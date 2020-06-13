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Мертенс обогнал Гамшика и стал лучшим бомбардиром в истории Наполи

Италия
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Бельгиец поразил ворота "Интера" в полуфинале Кубка Италии

Мертенс обогнал Гамшика и стал лучшим бомбардиром в истории Наполи
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Сейчас проходит полуфинал Кубка Италии между "Наполи" и "Интером".

Вингер неаполитанцев Дрис Мертенс отметился забитым голом в концовке первого тайма - на 41-й минуте. Бельгиец забил свой 122-й гол в футболке итальянского клуба.

Таким образом, 33-летний Мертенс обогнал Марека Гамшика и стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи"!

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В статье: Марек Гамшик Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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