Мертенс обогнал Гамшика и стал лучшим бомбардиром в истории Наполи

Сейчас проходит полуфинал Кубка Италии между "Наполи" и "Интером".

Вингер неаполитанцев Дрис Мертенс отметился забитым голом в концовке первого тайма - на 41-й минуте. Бельгиец забил свой 122-й гол в футболке итальянского клуба.

Таким образом, 33-летний Мертенс обогнал Марека Гамшика и стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи"!

Dries Mertens is now Napoli's all-time leading goalscorer with 122 goals ???? pic.twitter.com/zpx4zON6TA