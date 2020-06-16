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Интер вновь попытается переманить лидера Ромы

Италия
(1 голосов)

Год назад было то же самое

Интер вновь попытается переманить лидера Ромы
UA-Футбол
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Миланский "Интер" будет искать нового нападающего этим летом. Вероятно, что Мартинес будет продан, а Санчес вернется в "МЮ".

Как сообщает Tuttomercatoweb, Антонио Конте хотел бы видеть в клубе Эдина Джеко. Подобный трюк они хотели провернуться прошлым летом.

Тогда босниец мог занять место Икарди, но в последний момент решил продлить контракт с римлянами. "Интер" надеется, что текущий кризис поможет им завершить начатое в прошлом году.

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На счету Джеко в текущем сезоне 15 голов в 32-х матчах.

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В статье: Эдин Джеко Интер (Милан) Рома (Рим)
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