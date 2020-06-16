Интер вновь попытается переманить лидера Ромы

Миланский "Интер" будет искать нового нападающего этим летом. Вероятно, что Мартинес будет продан, а Санчес вернется в "МЮ".

Как сообщает Tuttomercatoweb, Антонио Конте хотел бы видеть в клубе Эдина Джеко. Подобный трюк они хотели провернуться прошлым летом.

Тогда босниец мог занять место Икарди, но в последний момент решил продлить контракт с римлянами. "Интер" надеется, что текущий кризис поможет им завершить начатое в прошлом году.

На счету Джеко в текущем сезоне 15 голов в 32-х матчах.