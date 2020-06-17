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Рангник согласовал контракт с Миланом

Италия
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Специалист будет работать сразу на двух должностях

Рангник согласовал контракт с Миланом
Новина українською

Ральф Рангник согласовал условия контракта с "Миланом", пишет Sport Mediaset.

Как пишет источник, 61-летний немецкий специалист подпишет с "россонери" контракт на 3 года с зарплатой в 5 миллионов евро. Соглашение включает в себя возможность продления еще на один год. Сообщается, что Рангник будет занимать должность как тренера, так и спортивного директора клуба.

Рангник ранее тренировал "Лейпциг", "Шальке", "Хоффенхайм", "Ганновер", "Штутгарт", "Корб", "Ройтлинген" и "Ульм".

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В статье: Ральф Рангник Милан (Италия)
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