Гаттузо – после победы в Кубке Италии над Ювентусом: Я верю в Бога футбола

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своих подопечных в финале Кубка Италии с туринским "Ювентусом" (0:0, 4:2 по пенальти). Цитирует Гаттузо Football Italia. Специалисту потребовалось 17 поединков в "Наполи" для своего первого трофея в карьере.

"Футбол дал мне гораздо больше, чем я дал ему. Благодаря этой игре я приобрел множество качеств, стал мужчиной. В жизни вы всегда в первую очередь думаете о семье, поэтому, естественно, мне трудно принять смерть сестры ".

"У меня невероятная страсть к футболу, я не могу жить без этой игры ни секунды. Любой, кто выполняет эту работу, должен уважать ее, ведь нам повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти от своих подопечных. Я верю в Бога футбола. Когда ты делаешь правильную работу, то пожинаешь плоды. Это очень важный день для всех нас".