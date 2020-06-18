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Гаттузо – после победы в Кубке Италии над Ювентусом: Я верю в Бога футбола

Италия
(2 голосов)

Дженнаро – воин

Гаттузо – после победы в Кубке Италии над Ювентусом: Я верю в Бога футбола
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своих подопечных в финале Кубка Италии с туринским "Ювентусом" (0:0, 4:2 по пенальти). Цитирует Гаттузо Football Italia. Специалисту потребовалось 17 поединков в "Наполи" для своего первого трофея в карьере.

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"Футбол дал мне гораздо больше, чем я дал ему. Благодаря этой игре я приобрел множество качеств, стал мужчиной. В жизни вы всегда в первую очередь думаете о семье, поэтому, естественно, мне трудно принять смерть сестры".

"У меня невероятная страсть к футболу, я не могу жить без этой игры ни секунды. Любой, кто выполняет эту работу, должен уважать ее, ведь нам повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти от своих подопечных. Я верю в Бога футбола. Когда ты делаешь правильную работу, то пожинаешь плоды. Это очень важный день для всех нас".

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В статье: Ювентус (Турин) Дженнаро Гаттузо Кубок Италии Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia

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