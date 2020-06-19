Италия
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Полузащитник Интера получил пятую травму в сезоне
Итальянцу патологически не везет
Стефано Сенси получил очередную травму в сезоне. Если быть точнее, уже пятую по счету.
Сейчас у него диагностировано повреждение бедра. В понедельник будет дан точный прогноз по его восстановлению, однако вероятно, что он пропустит не более двух недель.
Из-за череды травм он смог провести лишь 18 матчей. На старте сезона он был основным в команде Конте.
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