Полузащитник Интера получил пятую травму в сезоне

Стефано Сенси получил очередную травму в сезоне. Если быть точнее, уже пятую по счету.

Сейчас у него диагностировано повреждение бедра. В понедельник будет дан точный прогноз по его восстановлению, однако вероятно, что он пропустит не более двух недель.

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Из-за череды травм он смог провести лишь 18 матчей. На старте сезона он был основным в команде Конте.