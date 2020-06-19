  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Полузащитник Интера получил пятую травму в сезоне
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Интера получил пятую травму в сезоне

Италия
(1 голосов)

Итальянцу патологически не везет

Полузащитник Интера получил пятую травму в сезоне
UA-Футбол
Новина українською

Стефано Сенси получил очередную травму в сезоне. Если быть точнее, уже пятую по счету.

Сейчас у него диагностировано повреждение бедра. В понедельник будет дан точный прогноз по его восстановлению, однако вероятно, что он пропустит не более двух недель.

Читайте такжеКонте недоволен средней линией Интера и желает приобрести Погба

Из-за череды травм он смог провести лишь 18 матчей. На старте сезона он был основным в команде Конте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Стефано Сенси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...