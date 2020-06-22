Конте: Интер должен убивать соперника

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте подвел итоги матча 25-го тура Серии А с "Сампдорией" (2:1). Цитирует наставника Football Italia.

"Мы обязаны были победить, чтобы сократить отставание от "Ювентуса" до 6 очков. "Интер" верил в успех и хотел решить все раньше, но не извлек выгоду из возможностей. Мы пропустили и испугались. В любом случае, это был отличный матч".

"Вопрос не в физических кондициях. Мои футболисты не реализовали свои шансы у ворот соперника – точно также было и в поединке на Кубок Италии с "Наполи". В спортивном смысле "Интер" должен убивать соперника и интригу в поединке. У нас нет права на осечку".