Конте назвал лучшего игрока, с которым работал - они пересекались в Челси

Наставник итальянского "Интера" Антонио Конте назвал лучшего футболиста, с которым он работал во время тренерской карьеры.

"Канте. Он умеет играть практически на любой позиции в центре поля. Он умеет все. Мы говорим о хорошем футболисте, одном из лучших.

Он умеет играть и с мячом, и без него. Когда Нголо в вашей команде, то кажется, что в клубе на одного футболиста больше. На его лице каждый день улыбка - он очень позитивный игрок", - заявил Конте.

Отметим, что уже в следующем сезоне Канте может оказаться в Серии А.