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Конте назвал лучшего игрока, с которым работал - они пересекались в Челси

Италия
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Вполне логичный выбор

Конте назвал лучшего игрока, с которым работал - они пересекались в Челси
UA-Футбол
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Наставник итальянского "Интера" Антонио Конте назвал лучшего футболиста, с которым он работал во время тренерской карьеры.

"Канте. Он умеет играть практически на любой позиции в центре поля. Он умеет все. Мы говорим о хорошем футболисте, одном из лучших.

Он умеет играть и с мячом, и без него. Когда Нголо в вашей команде, то кажется, что в клубе на одного футболиста больше. На его лице каждый день улыбка - он очень позитивный игрок", - заявил Конте.

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Отметим, что уже в следующем сезоне Канте может оказаться в Серии А.

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В статье: Антонио Конте Челси (Лондон) Нголо Канте
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