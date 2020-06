Sky Sports: Ювентус согласовал трансфер Артура за 80 миллионов евро

Как сообщает Sky Sports, "Ювентусу" удалось полностью согласовать переход Артура Мело. Переговоры о трансфере велись больше месяца.

Сумма сделки составит 80 миллионов евро (72 миллиона фунтов). Ранее была информация, что в Турине также существенно вырастет и зарплата бразильца.

Помимо трансфера Артура, идут переговоры и о переходе Пьянича в "Барселону". "Зебры" оценивают его в 70 миллионов и это может позволить им существенно сэкономить. С другой стороны, "Барселона" уверена, что Артур стоит гораздо больше боснийца.

