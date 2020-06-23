  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Sky Sports: Ювентус согласовал трансфер Артура за 80 миллионов евро
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sky Sports: Ювентус согласовал трансфер Артура за 80 миллионов евро

Италия
(1 голосов)

И все таки этот переход состоится

Sky Sports: Ювентус согласовал трансфер Артура за 80 миллионов евро
UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает Sky Sports, "Ювентусу" удалось полностью согласовать переход Артура Мело. Переговоры о трансфере велись больше месяца.

Сумма сделки составит 80 миллионов евро (72 миллиона фунтов). Ранее была информация, что в Турине также существенно вырастет и зарплата бразильца.

Читайте такжеСМИ: Ювентус предложил Артуру пятилетний контракт

Помимо трансфера Артура, идут переговоры и о переходе Пьянича в "Барселону". "Зебры" оценивают его в 70 миллионов и это может позволить им существенно сэкономить. С другой стороны, "Барселона" уверена, что Артур стоит гораздо больше боснийца.

В текущем сезоне на счету Артура 26 матчей и восемь результативных действий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Артур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...