СМИ: Ювентус предложил Артуру пятилетний контракт

Артур Мело, который в этом сезоне защищает цвета "Барселоны", все еще имеет шанс перебраться в "Ювентус".

По данным журналиста Николо Скиры, руководство итальянского клуба предложило игроку пятилетний контракт с зарплатой в 5,2 миллиона евро в год. Это существенно повысит его нынешний оклад (3,2 млн).

Что интересно, по последним данным СМИ, Артур уже изменил свое решение. Он согласен на переезд в Италию, так как в первых играх после карантина перестал попадать в основу.

