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СМИ: Ювентус предложил Артуру пятилетний контракт
Бразилец все ближе к переезду?
Артур Мело, который в этом сезоне защищает цвета "Барселоны", все еще имеет шанс перебраться в "Ювентус".
По данным журналиста Николо Скиры, руководство итальянского клуба предложило игроку пятилетний контракт с зарплатой в 5,2 миллиона евро в год. Это существенно повысит его нынешний оклад (3,2 млн).
Что интересно, по последним данным СМИ, Артур уже изменил свое решение. Он согласен на переезд в Италию, так как в первых играх после карантина перестал попадать в основу.
#Juventus have offered a 5-years contract to #Arthur with a new wages (€5,2M a year) far superior than what the brazilian midfielder recives by #Barça (€3,2M a year). #transfers #FCB— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2020
Сейчас на счету бразильца 29 матчей и восемь результативных передач.