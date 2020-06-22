  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. СМИ: Ювентус предложил Артуру пятилетний контракт
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Ювентус предложил Артуру пятилетний контракт

Италия
(1 голосов)

Бразилец все ближе к переезду?

СМИ: Ювентус предложил Артуру пятилетний контракт
UA-Футбол
Новина українською

Артур Мело, который в этом сезоне защищает цвета "Барселоны", все еще имеет шанс перебраться в "Ювентус".

Читайте такжеСтало известно, на каких условиях Барселона и Ювентус совершат обмен футболистами

По данным журналиста Николо Скиры, руководство итальянского клуба предложило игроку пятилетний контракт с зарплатой в 5,2 миллиона евро в год. Это существенно повысит его нынешний оклад (3,2 млн).

Что интересно, по последним данным СМИ, Артур уже изменил свое решение. Он согласен на переезд в Италию, так как в первых играх после карантина перестал попадать в основу.

Сейчас на счету бразильца 29 матчей и восемь результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Артур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...